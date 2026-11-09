Dos hombres y una mujer detenidos por el robo de una camioneta

Dos hombres, de 26 y 30 años, y una mujer de 25 fueron demorados el domingo a la madrugada luego de ser localizados en las inmediaciones de avenida Vértiz y calle Vignolo en circunstancias vinculadas con la sustracción de una camioneta.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una camioneta Suzuki Grand Vitara, de color bordó, abandonada en la zona de Ruta 88 y avenida Vértiz y la fuga de tres personas que se desplazaban a pie.

Personal del Comando de Patrullas Sur realizó un rastrillaje por las inmediaciones y logró identificar a dos de los sospechosos, un hombre y una mujer, cuyas características coincidían con las aportadas. Minutos después, junto a otro móvil policial, localizaron a un tercer hombre que también habría integrado el grupo.

Al inspeccionar el rodado los efectivos constataron que presentaba el vidrio trasero izquierdo roto, la cerradura del conductor forzada, daños en el espejo retrovisor y en el cubre rueda de auxilio, además de pertenencias revueltas en su interior. También observaron que el estéreo había sido colocado sobre el capot.

A partir de la documentación hallada dentro del rodado, se contactó a la propietaria, quien manifestó que había dejado estacionada la camioneta en calle Brown, entre Corrientes y Entre Ríos, mientras trabajaba en un hotel de la zona.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de encubrimiento y el alojamiento de los imputados en las Unidades Penales N° 44 y 50 de Batán.