Los cines con medio millón menos de espectadores: "Es el peor enero de los últimos 30 años"

Que en el primer mes de 2026 caiga la venta de entradas en los cines a nivel nacional, es un fenómeno que se ve año a año aunque, el balance del recién finalizado enero, sorprende por el abrupto porcentaje de la caída que es considerada por los medios especializados "el peor enero de los últimos 30 años".

"Peor que en PANDEMIA": se derrumbó la venta de entradas en los cines en ENERO

Es que, de acuerdo a los números publicados por el sitio Ultracine, se perdieron unas 615.000 entradas respecto del mismo período del año pasado. "Es una mala noticia, pero no es más que la consolidación de una tendencia a la baja que se viene acentuando en los últimos tiempos sobre todo en nuestro país", indicaron.

Según los números de Ultracine analizados por OtrosCines.com, enero cierra con algo menos de 2,1 millones de tickets cortados en todo el país, mientras que en el mes inicial de 2025 se habían vendido poco más de 2,7 millones. Pero si la comparación se hace con otros años el panorama es aún más preocupante.

En enero 2023 se registraron 3.711.000 espectadores; es decir que este año, la caída fue de casi 44%. Pero, si tenemos en cuenta que en 2019, último año pre pandemia, se cortaron 4.336.000 tickets, la cifra actual alarma mucho mas porque el derrumbe es de casi el 52%.

Ni siquiera el estreno de Avatar: Fuego y cenizas (que vendió casi 730.000 de sus 1.365.000 entradas en enero) maquilló el penoso balance de este primer mes. De hecho, esta tercera entrega de la saga de James Cameron quedará muy lejos de los números de las dos entregas anteriores, que convocaron a 2.865.000 y 3.240.000 personas, respectivamente.