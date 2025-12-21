Norman Briski presenta su nueva película: se rodará íntegramente en Mar Chiquita

El reconocido actor y dramaturgo Norman Briski presentará oficialmente su nueva película “Just in Case (Por si las moscas)” en el centro cultural de Santa Clara del Mar. La producción cinematográfica se rodará íntegramente en el partido de Mar Chiquita urante el año 2026 de forma comunitaria.

La presentación se realizará este lunes 22 de diciembre a las 11.30 horas, con el acompañamiento del intendente municipal Walter Wischnivetzky, la Secretaría de Cultura y la Escuela Municipal de Cine. La actividad incluirá una rueda de prensa en el espacio de Cardiff 575.

A partir de este tipo de proyectos se busca fomentar la industria cinematográfica local y potenciar los talentos y habilidades de la comunidad. Al mismo tiempo, se le da visibilidad a los patrimonios naturales e históricos del partido de Mar Chiquita.

Así, está previsto que su nuevo film “Just in Case (Por si las moscas)” sea rodado íntegramente en el distrito durante el año 2026, unificando las voluntades de la comunidad y el apoyo del municipio.

Cabe recordar que Norman Briski, de una larga y reconocida trayectoria, es el padrino del festival regional de Cine “Arbolito”, que en mayo de este año concretó su cuarta edición.