Reapareció Amber Heard tras su escandalosa separación: "Perdí la capacidad de hablar"

De manera inesperada, Amber Heard rompió el silencio acerca del juicio que tuvo con su exmarido Johnny Depp, que fue uno de los escándalos más importantes de Hollywood en el inicio de esta década.

La actriz habló en el documental Silenced, que se presenta en el Festival de Sundance, y trata sobre diferentes mujeres que sufrieron consecuencias judiciales luego de haber hecho diferentes denuncias de abuso y acoso sexual.

En el film dirigido por Selina Miles, Amber Heard habló sobre las denuncias que le hizo a Johnny Depp y como, con el tiempo, terminó ella acusada de difamación por su expareja. “Esto no se trata de mí. Perdí la capacidad de hablar. No estoy aquí para contar mi historia. No quiero contarla. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema”, aseguró la actriz, en el film que se proyectó este fin de semana en Sundance.

Según indicó el medio Variety, Heard recordó lo que vivió durante el primero de los procesos judiciales, que se llevó adelante en Londres, en el que enfrentó a Johnny Depp. “Recuerdo que al final del juicio surgió la idea de decir algo a la prensa. Me preguntaron si estaba y pensé que si me tiraban cosas en contra mía, todo se haría más evidente. No entendía que la situación pudiera empeorar tanto para mí, como mujer, al usar mi voz”, argumentó.

Luego, en otra declaración que trascendió, Heard habló sobre lo que siente acerca del futuro. “Me da fuerza ver a otras personas luchar. Mujeres lo suficientemente valientes como para abordar el desequilibrio de poder. Al ver la cara de mi hija crecer y comenzar a vivir poco a poco, creo que eso puede ser mejor”, lanzó.

El documental dirigido por Selina Miles se centra en el uso que se les da a las leyes de difamación que hay en diferentes países para ir en contra de los sobrevivientes de diferentes casos de abuso. La abogada internacional de derechos humanos Jennifer Robinson, que trabajó con Heard cuando Depp presentó una demanda contra el periódico británico The Sun, también participó de la película.