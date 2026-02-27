No viajó por la pandemia y sólo le ofrecían cupones: fue a la Justicia y deberán indemnizarlo

La Justicia Civil y Comercial condenó a la firma Despegar.com.ar por incumplimiento contractual y daños y perjuicios a abonar casi un millón cuatrocientos mil pesos más intereses a un hombre que había reservado un viaje en noviembre de 2019 y que no pudo hacerlo debido a la pandemia por COVID-19.

C.V.T. había adquirido varios servicios de hotel y un automóvil a través de la firma para un viaje a Colombia, pero con la llegada de la pandemia y las restricciones internacionales, el viaje no pudo llevarse a cabo. A pesar de haber solicitado el reembolso de las sumas pagadas, por un monto de 114 mil pesos, Despegar no restituyó la totalidad del dinero y solo ofreció cupones para el uso en su plataforma, los cuales no fueron útiles para el demandante.

Se resolvió en el Juzgado Civil y Comercial 7.

El hombre intentó comunicarse vía WhatsApp -por la página web de DESPEGAR, por teléfono, y luego de innumerables intentos sin respuestas, la demandada solo reconoció algunos reintegros, guardando silencio sobre los demás. A través de su abogado indicó que por trabajar en relación de dependencia, el programa vacacional se convirtió en un serio problema y le fue muy difícil organizar sus vacaciones.

Como consecuencia de ello, decidió pedir la devolución de los importes abonados por los hoteles, y automotor contratados y pagados; detalló cada uno de los mails que recibió de la demandada, después de muchos reclamos realizados y que siempre se encontró con respuestas automatizadas, por lo que inició la demanda, atento los perjuicios que la conducta asumida por la empresa le han insumido y provocado.

En su planteo sostuvo que los perjuicios sufridos producto de la indisponibilidad de la efectivización de la devolución de los importes abonados, y la falta de respuestas ante sus numerosos reclamos, le habían generado “momentos angustiantes y alteraciones disvaliosas de los estados de ánimo, agravados por la situación de incertidumbre generada por la pandemia”, los cuales tuvieron directa incidencia en su vida.

No pudo viajar.

En la causa tramitada en el Juzgado Civil y Comercial N°7 la defensa de Despegar se basó en su rol como intermediaria en las reservas de los servicios turísticos, argumentando que no era responsable del incumplimiento de los proveedores, como los hoteles, y que había cumplido con las políticas de reembolso establecidas en los términos y condiciones del servicio.

La Jueza Daniela Basso estableció que la empresa era responsable del incumplimiento contractual, hizo lugar a la demanda C.V.T. por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios y condenó a Despegar a pagar 1.397.576 pesos más intereses y actualización dentro de un plazo de diez días bajo apercibimiento de ejecución en caso de no cumplir.