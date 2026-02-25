Disparó 197 veces a la casa de su amigo: salió de la cárcel y lo atacaron a tiros

El acusado de balear el frente de la casa de su ex amigo en el barrio José Hernández a mediados de enero que fue excarcelado en las últimas horas por decisión de la Justicia de Garantía fue atacado a tiros hace instantes en inmediaciones de las avenidas Alió y Juan B. Justo y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró cerca de las cinco de la tarde cuando Matías Peralta circulaba en una camioneta Toyota Hilux y otro rodado similar se le puso a la par y le efectuaron varios disparos luego de que le recriminaran el ataque cometido el mes pasado.

La víctima ingresó al quirófano del HIGA. Foto: 0223.

“El bajó corriendo del rodado, pero otras dos personas en moto le siguieron disparando antes de darse a la fuga. Apenas unos minutos después lo llevaron al hospital que está a pocas cuadras del lugar e ingresó directamente a quirófano”, dijeron fuentes oficiales.

Tal como adelantó en exclusiva este medio, el lunes pasado a Jueza Rosa Frende le concedió la excarcelación bajo una caución personal o real de cinco millones de pesos e impuso como condición especial que debe presentarse una vez por semana en Tribunales. En la resolución también indicó la prohibición absoluta de todo tipo de contacto por cualquier vía y medio con la víctima y de acercamiento al lugar del hecho en Ayolas al 11.100.

El ataque sicario a Peralta será investigado por el fiscal Alejandro Pelegrinelli que ordenó una serie de medidas incluyendo la recopilación de testimonios y análisis de cámaras de seguridad.

El hecho inicial

Los investigadores tienen por probado que Peralta y otras tres personas no identificadas llegaron el 11 de enero pasado, cerca de las cinco de la madrugada, a la vivienda ubicada en Ayolas al 11.100 a bordo de un VW Polo de color blanco y una moto tipo XR roja y blanca para disparar al frente.

En la causa en trámite en la Unidad Funcional de Instrucción N°1 también acusan a Peralta de disparar en otras once oportunidades contra una vivienda ubicada en Carmen de las Flores equina Irala minutos después del primer ataque.

Peralta, condenado en marzo de 2024 por tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento a un año y cuatro meses de prisión, también está acusado de la tenencia de una granada de humo CS Smoke 5230 Riot que hallaron en el lavadero de su casa durante el allanamiento ya que la misma es de uso prohibido y exclusivo para personal militar o policial.