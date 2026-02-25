Murió Matías Peralta, el hombre acribillado en un ajuste de cuentas

Matías Peralta, el hombre de 27 años acusado de balear 197 veces el frente de la casa de su ex amigo en el barrio José Hernández a mediados de enero y que fue acribillado a tiros este miércoles, murió finalmente en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata.

Tal como se informó, el sujeto que había sido excarcelado el pasado lunes por decisión de la Justicia de Garantías fue atacado a balazos en inmediaciones de las avenidas Alió y Juan B. Justo cuando circulaba en una camioneta Toyota Hilux y otro rodado similar se le puso a la par: desconocidos le efectuaron varios disparos luego de que le recriminaran el ataque cometido el mes pasado.

“El bajó corriendo del rodado, pero otras dos personas en moto le siguieron disparando antes de darse a la fuga. Apenas unos minutos después lo llevaron al hospital que está a pocas cuadras del lugar e ingresó directamente a quirófano”, dijeron fuentes oficiales.

Sin embargo, minutos antes de las 22 fuentes oficiales confirmaron el deceso de Peralta, quien ingresó con varios orificios en su cuerpo y pese al esfuerzo los médicos no pudieron salvarle la vida.

En el caso interviene el fiscal Alejandro Pellegrinelli, quien ordenó una serie de medidas incluyendo la recopilación de testimonios y análisis de cámaras de seguridad e investiga el hecho como un ajuste de cuentas.