La cortaron con una copa cuando entraba al boliche: tres aprehendidas

Una de las tres amigas que fue agredida el jueves a la madrugada por otras tres mujeres, cuando iba a un boliche en Playa Grande y sufrió una herida cortante en su brazo, debió ser atendida en un centro asistencial: por el inexplicable ataque aprehendieron a tres personas.

Fue personal policial que llevaba adelante la orden de Restablecimiento del Orden Público (ROP), en el marco del Operativo De Sol a Sol quienes minutos después de las tres de la madrugada redujeron a tres mujeres de 29, 31 y 33 años acusadas de agredir a un grupo de amigas.

Tres mujeres fueron aprehendidas por la policía

"Una transeúnte manifestó que ella y dos amigas habían sido agredidas sin motivo aparente por tres mujeres, cuando se dirigían a un local bailable de la zona tras un breve intercambio de palabras", dijeron fuentes oficiales a este medio.

La peor parte se la llevó una joven de 23 años que sufrió un corte profundo en el brazo izquierdo con una copa de vidrio. Las damnificadas permanecieron en el lugar a resguardo hasta la llegada del personal policial que brindó las primeras curaciones a la joven lesionada, trasladándola luego al Centro de Salud N°2.

La víctima fue trasladada al Centro de Salud N°2.

Tras una breve recorrida hallaron a las tres mujeres y una de las involucradas se mostró agresiva y reticente, incluso autolesionándose, pese a las reiteradas indicaciones del personal policial. "Ninguna de ellas registra procesos penales previos", señalaron.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por lesiones y el traslado de las tres a Tribunales para prestar declaración.