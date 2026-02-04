Golpearon a un discapacitado, intentaron lincharlos y buscaron refugio con la policía

Una agresión sin sentido a un hombre discapacitado por parte de dos personas y la respuesta de algunos vecinos que intentaron “lincharlos” fueron los hechos previos a un ataque a piedrazos a un Destacamento Policial y la detonación de postas de goma para poder retirarlos del lugar.

A partir de los datos que algunos vecinos de la zona de Peña y México le aportaron a 0223, se pudo establecer que fueron dos los agresores que se cruzaron en el complejo habitacional Centenario con un hombre con discapacidad al que atacaron a golpes.

“El herido sufrió lesiones que obligaron a trasladarlo al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde recibió las primeras curaciones, especialmente por un corte en la cabeza”, señalaron las fuentes consultadas.

Los agresores intentaron refugiarse en la Comisaría Cuarta.

El violento accionar fue advertido por varios vecinos que corrieron a los agresores para agredirlos, pero estos escaparon y buscaron refugio en el Destacamento ubicado sobre calle México del complejo.

Las mismas fuentes precisaron que se juntaron cerca de 80 personas que apredearon la construcción, por lo que personal de Infantería efectuó algunos disparos de posta de goma hasta que pudieron retirar a los agresores.

El personal policial resultó ileso y los agresores fueron aprehendidos y notificados de la formación de una causa penal.