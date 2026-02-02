Dos hombres a las trompadas en el Museo MAR: la historia detrás del conflicto

Gritos, empujones, piñas y patadas: esa violenta escena se vivió increíblemente en el Museo MAR, ubicado en Félix U. Camet y López de Gomara, por la discusión que tuvieron dos sujetos.

Si bien el museo es un espacio donde reinan la tranquilidad y la calma, una pelea revolucionó el domingo de las familias que recorrían las instalaciones del espacio cultural, en medio de un episodio confuso que fue resuelto por quienes presenciaron la agresión.

Según contó a 0223 la mujer que grabó la gresca, una pareja decidió ir de visita al bellísimo museo provincial, aunque un encuentro inesperado con el ex novio de la mujer habría desencadenado un infantil escenario entre los hombres.

Como se logra observar en las imágenes a las que accedió este medio, los individuos comenzaron con un intercambio verbal hasta que estalló el conflicto y finalizó con golpes de puño, un joven huyendo, personas intentando separar y otro que cae al suelo.

Sin embargo, de acuerdo a trabajadores del emblemático espacio de la zona norte, el altercado se resolvió rápidamente e intervino el personal de seguridad del museo, que desactivó el problema y la actividad pudo continuar con total normalidad.