Rock, invitados y homenajes: Divididos abrió su año en Mar del Plata

Finalmente, Divididos se presentó en Bendu Arena, el nuevo multiespacio de espectáculos de Mar del Plata. El show, uno de los más esperados del verano marplatense, dejó en claro una vez más por qué "la aplanadora del rock" es el power trío nacional por exelencia.

Desde temprano, el campo se fue llenando de un público diverso, atravesado por generaciones que

siguen acompañando a la banda desde hace casi cuatro décadas.

Con 38 años de trayectoria, La Aplanadora del Rock volvió a demostrar por qué ocupa un

lugar central dentro del rock argentino. Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella sostienen una identidad inconfundible, basada en la potencia sonora, la solidez musical y una conexión directa con el público que se mantiene intacta con el paso del tiempo.

El show comenzó puntualmente a las 22, cuando el Himno Nacional Argentino sonó en Bendu Arena y marcó el clima de una noche intensa. La interpretación, con la impronta personal de Mollo, fue acompañada con fuerza por el público y funcionó como antesala de un recital cargado de emoción y recorrido.

A lo largo del concierto, Divididos fue transitando distintas etapas de su historia, combinandoclásicos con canciones más recientes y dejando en claro que el presente de la banda sigue tanactivo como su pasado.

En ese recorrido no faltaron guiños a sus 38 años en la ruta, con temas que dialogan directamente con ese camino y refuerzan su vigencia sobre el escenario.

Como un cuento” y

Uno de los momentos más íntimos llegó con el set acústico, que abrió con “dio paso a una sorpresa muy celebrada: la invitación al escenario del músico marplatense Pepo San Martín, fundador de Científicos del Palo.

Visiblemente emocionado, se sumó a la banda para interpretar “Sisters”, un clásico que conecta de forma directa con la herencia de Sumo.

“Crua Chan

Más adelante, el homenaje a Luca Prodan se convirtió en uno de los pasajes más conmovedores de la noche. La versión de”, acompañada por un grupo de gaiteros,generó un silencio atento primero y una ovación después, dejando una de las postales másfuertes del recital.

historia, presente y emoción,

Así, en su primera temporada como espacio para grandes espectáculos, Bendu Arena fueescenario de una noche que combinócon una Aplanadora delRock que, a 38 años de su nacimiento, sigue avanzando con la misma fuerza.



