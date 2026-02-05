Nito Mestre: “Todo nació en Mar del Plata”

“Todo nació en Mar del Plata””, dice el legendario Nito Mestre a 0223 a horas de una nueva presentación en la ciudad en el marco de su gira “A 50 años del adiós” que lo traerá una vez más al Centro de Arte MDQ para recorrer los himnos de Sui Generis y su destacada carrera solista.

La propuesta de este viernes, adelanta Mestre, va más allá de un concierto tradicional. “Hay temas que ya los habíamos dejado descansar bastante. Cuando empezamos a hacer la lista teníamos canciones para seis horas de show”, dice y confiesa que en esta presentación interpretará temas que no sonaron en el mítico “Adiós sui generis” y anécdotas que no habían sido reveladas.

“Festejamos que estamos vivos y que seguimos haciendo música, que no es poco”. exclama y agrega que a la hora de encarar un show siempre se pone en el lugar del público. “Pienso siempre qué quieren escuchar y siempre pongo el ejemplo de Paul McCartney: él sigue haciendo temas de The Beatles y si el jefe lo sigue haciendo ¿por qué yo no?”, agrega.

Si hay una banda con historia en Mar del Plata es Sui Generis, no solo por la historia particular de sus integrantes, el abuelo de Charly García fue el diseñador de la Torre Tanque y el abuelo de Nito Mestre puso la primer gran panadería del puerto de la ciudad, sino que además, como banda, Sui Generis surgió en Mar del Plata.

“Todo nació en Mar del Plata. Por suerte sonde funcionaba el Teatro de la Comedia que es donde empezamos, todavía están en pie las estatuas de Sui Generis y la placa”, dice el hombre que recuerda que, a metros del teatro donde se presentará este viernes llevaba a reparar sus instrumentos.

Este espectáculo será una oportunidad única de disfrutar de un repertorio que incluye himnos como “Canción para mi muerte”, “Estación”, “Quizás porque” y otros temas fundamentales.

“Trato de mejorar año a año. Más adelante incorporaré temas de “Los desconocidos de siempre”... el público se va renovando, vienen no solo los abuelos, vienen los hijos y hasta los nietos es un público muy familiar y es muy lindo ver el cruce de generaciones”, cerró.

+Nito Mestre se presenta este viernes. Las entradas están a la venta por Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750).