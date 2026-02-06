Patricia Sosa, su experiencia con Alquimia, los veranos en Enterprisse y el mantra que la protege

Con Alquimia, Patricia Sosa propone un viaje musical transformador y la gira la trae nuevamente a Mar del Plata, ciudad que visita desde la década del 70. Antes del show del sábado, la cantante habló con 0223.

“Mar del Plata siempre está en la agenda, es una ciudad que nos recibe muy bien”, asegura la icónica artista. Dueña de una voz incomparable, Patricia recuerda que visita la ciudad desde sus inicios con bandas de covers. “Nos veníamos a Mar del Plata a cantar y entrabamos gratis al boliche. Nos habían contratado de Enterprisse y Papagayo, era un viaje de egresados de tres meses, porque las temporadas duraban eso”, recuerda con una sonrisa.

Respecto a la presentación que la traerá a Mar del Plata, Patricia explica que Alquimia es una excusa para volver a la ciudad. “El disco es anecdótico, nunca había hecho un disco de duetos, si había compartido escenarios, pero grabar a dúo no. Me lo propusieron y dije que sí. Cada uno grabó por su parte”, dice al tiempo que reconoce que durante el show hace dos temas del disco que son “un descanso vocal”.

Con una trayectoria que la ubica como una de las voces fundamentales la canción popular, la ex La Torre, Patricia construyó un repertorio que atraviesa generaciones y escenarios y no duda en asegurar qué artistas de la nueva escena urbana la conmueven. “Hay muchas voces muy interesantes. María Becerra, Ca7riel y Paco Amoroso, Lali… Lo que hizo Cazzu en Cosquín fue maravilloso”, sostiene.

“Creo que la música tiene que dejar un mensaje, más allá del hit. Hay temas como Aprender a volar o Todo empieza otra vez que ya son himnos y no pueden faltar, pero considero que Hasta donde Dios me quiera llevar o Bendigo… son infaltables también en mis shows”, asegura.

En época de redes sociales y tecnología 2.0, Patricia dice que sigue prefiriendo lo analógico. “Las redes me complican la ansiedad”, confiesa con una sonrisa. “Tienen esa lógica de la inmediatez, generan una dependencia viste…”, dice y explica que elige aplicar a las redes sociales un mantra que rige su vida: “Nada negativo penetrará en mi aura”, "entonces ahí bloqueo el hate", dice.

Consultada, por último sobre los proyectos para este 2026, la intérprete de "El mar más grande que hay" asegura que, luego de finalizar la gira de presentación de Alqimia emprenderá un viaje espiritual a la India y, a su regreso se enfocará en finalizar su nuevo trabajo discográfico que está "bastante encaminado". "Tengo unos temazos", adelanta entre risas.

*Patricia Sosa se presentará este sábado en el Centro de Arte MDQ. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del teatro (San Luis 1750).



