La ciudad, el mar y los cuadros: una muestra para buscar la Mar del Plata profunda

Se presenta la exposición "Buscándote, Mar del Plata. Paisajes que buscan, silencios que iluminan", dedicada a la obra de Néstor Villar Errecart.

La muestra reúne una selección de paisajes y naturalezas muertas que revelan la doble mirada del artista: la ciudad y el mar como horizontes compartidos, y los objetos cotidianos como secretos íntimos.

El título de la exposición surge de la pintura "Buscándote", obra emblemática que obtuvo el Gran Premio de Honor en Pintura del Salón Nacional de Artes Plásticas en 1999. Ese reconocimiento marcó un hito en la trayectoria de Villar Errecart y se convierte hoy en punto de partida para esta propuesta.

La cita será en el Centro Cultural del Paseo Aldrey, ubicado en Sarmiento 2601. Estará del 14 al 22 de marzo, de 18 a 21 horas. La curadoría estará a cargo de Guadalupe Ripoll y la producción, por parte de Esteban Villar (Colección privada Villar Errecart).