Tramas, memoria y herencia femenina: la propuesta de Espacio Cabrales para este verano

Desde el 10 de enero, el Espacio de Arte Cabrales presentará la muestra “Mi ADN viajando por las tramas”, un proyecto de la artista textil y fundadora de AM Atelier Textil, Agustina Martínez. La exposición propone un recorrido sensible por la herencia, el gesto y la materia, y reúne más de 900 horas de producción artesanal.

La obra es parte de una exploración profunda del tejido como lenguaje ancestral y contemporáneo y representa el trabajo compartido de una familia entera. En cada pieza, Martínez recupera saberes transmitidos por mujeres de su familia —madres, abuelas y ancestras— que dejaron huella y los reinterpreta desde una mirada actual, donde tradición y experimentación conviven.

La muestra reúne trabajos realizados con diversas técnicas: encordados de kraft, mezclas de materiales, tramas orgánicas y estructuradas. También incluye tufting en relieve, bordado y objetos textiles tridimensionales.

“Mi ADN viajando por las tramas” no es solo una exposición: es un gesto de continuidad, una forma de narrar una historia desde las manos y de convertir la experiencia íntima en lenguaje artístico compartido.

Las piezas presentadas fueron desarrolladas especialmente para esta exposición de verano 2026 y representan el eje central de la investigación artística de la autora.

“El ADN que atraviesa esta obra no es biológico, sino simbólico y cultural. Es un saber heredado que se transmite de generación en generación a través de los sentidos, del hacer compartido y de la práctica cotidiana. El tejido y el bordado guardan esa memoria viva: gestos aprendidos mirando, repitiendo, creando. En cada trama, ese ADN viaja, se transforma y dialoga con el presente, sin perder nunca su origen”, asegura la artista.

La muestra se distingue por la magnitud y el cuidado de su proceso creativo. Cada obra concentra entre tres y cuatro meses de trabajo manual, realizado por una familia entera.

Las piezas fueron desarrolladas especialmente para esta exhibición. El proceso incluyó exploración material, diseño y, sobre todo, un trabajo manual continuo, donde cada técnica dialoga con la siguiente. No se trata de una retrospectiva. Es una exploración actual de saberes heredados que se resignifican en nuevas formas, volúmenes y materiales.

Cada obra funciona de manera autónoma, pero todas están unidas por un mismo pulso: el gesto manual como origen, evocación y lenguaje. Una apuesta al hacer lento en un tiempo marcado por la inmediatez, donde el valor está puesto en el camino y en el

proceso creativo.

“Mi ADN viajando por las tramas” es abierta y gratuita, podrá ser visitada por el público desde el 9 de enero hasta fin de mes de 13 a 20 hs en el tradicional Espacio de arte de Cabrales ubicado en Güemes 2557 de Mar del Plata.