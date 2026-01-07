Ritmo, luz y energía: Mayumana presenta Currents en Mar del Plata

Después de un gran éxito de funciones en Buenos Aires, Mayumana desembarca en Mar del Plata los días 30 y 31 de enero para presentar Currents, una experiencia escénica que fusiona ritmo, movimiento y tecnología en un show único para toda la familia en el Teatro Radio City.

Reconocida por su energía, creatividad y precisión, Mayumana regresa a la Argentina con este espectáculo que ya fue disfrutado por miles de espectadores en todo el mundo.

Durante 75 minutos, el público será parte de una experiencia multisensorial que combina música en vivo, percusión, danza, humor y acrobacia, en un formato sin palabras, donde el ritmo se convierte en el lenguaje universal. Con una puesta en escena impactante y una estética que va del high-tech al street dance, Currents logra que el público “vea la música” y “escuche el movimiento”.

Cada función es distinta, dinámica y participativa, invitando a los espectadores a vivir el show con todos los sentidos.

exhibiciones en más de 40 países ante unos 15 millones de espectadores.

Desde su creación en 1996, Mayumana se ha consolidado como una de las compañías de performance más reconocidas del mundo.En sus casi treinta años de vida, el grupo realizó

Ya desde sus inicios, cuando solo 4 artistas integraban la compañía, y hoy con casi 800 artistas, giraron de forma permanente por el

mundo con distintos espectáculos que se renuevan con aportes cada vez más deslumbrantes.



Currents se presenta los días 30 y 31 d enero en el Teatro Radio City. Las entradas se encuentran en venta por sistema Plateanet y en la boletería del Teatro, San Luis 1750.