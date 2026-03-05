Cierra un reconocido centro cultural de Mar del Plata: “Duele muchísimo”

La muerte de Iván Mesías generó un impacto impensado en el mundo artístico marplatense que derivó finalmente este jueves en el anuncio del cierre de Liberart el espacio de arte que el director teatral había fundado hace 18 años junto a su pareja, la también dramaturga y actriz Ángeles Marset.

En diálogo con 0223, la mujer confirmó que las funciones del unipersonal “Tic Tac ya es tiempo” previstas para los días 7 y 14 de marzo serán las últimas que se realizarán en el espacio de arte ubicado en Moreno al 2700. Luego, Liberart cerrará sus puertas y Ángeles se abocará a su carrera artística.

“Duele muchísimo pero mi vida cambió radicalmente (NdR tras la muerte de su compañero Iván Mesías). Es decisión emocional y profesional”, indicó la actriz a este medio al tiempo que indicó que, por el momento se encuentra abocada a la difusión de su unipersonal y que luego, analizará opciones de trabajo en el exterior.

En este sentido, Marset fue categórica: “No quiero seguir sin mi compañero en este Liberart. Quizá en un futuro sea en otro espacio...no lo sé”, sostuvo la actriz. ”Seguiré proyectándome con mi actriz...expandiéndome y con importantes posibilidades para mi también fuera del país", dijo.

La historia de Iván Mesías es conmovedora. El director de teatro y dramaturgo ingresó con muerte clínica el 26 de febrero a la noche a la Clínica del Niño y la Madre y tras 45 minutos los profesionales lograron reanimarlo. En el mes de mayo fue dado de alta. Finalmente falleció el 25 de julio.