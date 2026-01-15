Los amantes del rock tendrán una noche única en Mar del Plata

Los Taxis del Infierno serán el plato principal de una noche llena de sorpresas.

El Colectivo Cultural A la Vuelta de la Esquina (Ccave) abrirá sus puertas este viernes a partir de las 21 para una noche que rendirá culto a la época dorada de la música.

En una jornada única, Los Taxis del Infierno se adueñarán del escenario con un repertorio al palo, enfocado en el sonido fundacional de mediados de siglo, el rock and roll que tanto amamos.

Pero además de la presentación en vivo, la atención también estará puesta en las paredes, ya que el espacio contará con la muestra exclusiva de cuadros de ROZNY.

Asimismo, que termine el show no significa que termine la fiesta, ya que la curaduría musical estará en manos de Zombie Costero y DJ Mike, encargados de mantener el espíritu rock sonando durante toda la noche.

Las entradas anticipadas se pueden conseguir a precio rock friendly en este enlace.