En Mar del Plata, crece el parque automotor y hay menos lavaderos de autos: ¿por qué se da este fenómeno?

Como un efecto dominó, la falta de dinero en la calle producto de la crisis que se traduce en salarios a la baja va golpeando a diferentes sectores. En este caso particular, el de los lavaderos de autos, también confluyen diferentes variables.

- Que haya más "trapitos" en la vía pública, ¿disminuye el trabajo de los lavaderos de autos?

- No, porque no se hace el mismo laburo de interior que acá. No quita trabajo.

Crece el parque automotor, crecen las personas que buscan propinas extras por cuidar y lavar coches, pero lo que disminuye es el consumo. La plata. Y algunos servicios empiezan a ser para pocos. "No quita que alguien lo haga (por los "trapitos"). Pero -explica Ariel, del lavadero de Juan B. Justo e Hipólito Yrigoyen- los autos que vienen son nuevos o de media y alta gama".

Según el trabajador del lavadero de autos, el servicio parte de los 30 mil pesos para los autos y 40 mil, para las camionetas. "La gente, hoy por hoy, la estira", refiere Ariel. "Tratan de lavarlo menos por la economía. La verdad es que cada vez hay menos lavaderos porque antes venían los clientes una vez por semana o cada diez días, pero ahora no", desarrolla.

Ariel, contextualizando la crisis que atraviesa el país y la realidad que enfrenta en la calle, dice que "lavar el auto es una comodidad". Dentro de una rutina que para el trabajador pierde confort día a día, los lavaderos de autos asoman como otro rubro más que siente la pérdida del poder adquisitivo.