Bajo consumo: piden una campaña de concientización y promoción para que la gente "se acostumbre" a comer más cerdo

Justificado por la baja rentabilidad y la apertura de las importaciones, el presidente de la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (Aproporba), Alejandro Lamacchia, solicitó una campaña de concientización y promoción para que la gente "se acostumbre" a comer más cerdo y generar un "cambio cultural real".

En un inicio, Lamacchia le explicó a Extra, la radio de 0223, que los valores de la carne vacuna se encuentran un 30% por encima y producen que "la venta y el consumo del cerdo estén permanentemente en aumento", al mismo tiempo que consideró que fue "un buen año" con respecto al consumo y la producción en general del sector, "que suben un 3 o 4 por ciento anual".

En contraposición, indicó que la mayor "dificultad" se basó en "la rentabilidad por los altos costos y la importación", lo que "está haciendo que pequeños productores deban abandonar la actividad", teniendo en cuenta que "el valor del cerdo ha estado 25 puntos por debajo de la inflación, pero el 70% de los costos representa el alimento del animal".

Es que, según precisó el referente de la entidad bonaerense, "el alimento está hecho a base de maíz y soja, que no han dejado de aumentar y produjo que la rentabilidad del sector esté muy difícil". Pero además, graficó que "hace unos 10 años atrás había entre 20 y 30 mil productores en la provincia de Buenos Aires, mientras en la actualidad hay 5.000 a nivel nacional".

En ese marco, comentó que la realidad es que "poco a poco, aquellos que tenían 20 o 30 madres dejaron la actividad y se concentraron en significativas empresas que tienen 6000, lo que llevó a que el negocio mutara hacia ese sector y que los los productores únicamente sean medianos o grandes".

"El pequeño productor que había hace muchos años atrás ya no está porque la actividad no ha sido rentable en ese sentido", resumió Lamacchia, quien también se refirió a la apertura de las importaciones y sostuvo que en el sector la producción "alcanza para consumo interno" y en realidad, "faltan un par de toneladas".

"Cuando uno libera el ingreso a valores que realmente no son competitivos porque vienen subvencionados y se vende carne congelada como si fuera fresca, eso hace que la producción nacional se encuentre afectada. La importación en exceso afecta y viene mucho de Brasil, también de otros países, y es fundamentalmente algo que golpea fuerte al pequeño productor", afirmó e hizo hincapié en que "cada vez que uno vende al 10%, los productos lo compra el 21% y ese IVA positivo que queda, el Estado no lo devuelve y pasa a ser una pérdida".

Por otro lado, de cara al 2026, el presidente de la Aproporba visualizó que "el sector porcino tiene un plan de crecimiento", debido a que realizaron "un programa hasta el 2030" y aspiran a aumentar 1 kilo por persona anualmente. "El vacuno y el avícola ya tienen un techo, y el consumo de carne de cerdo es bajo, entonces permite que uno pueda seguir creciendo todos los años de manera tranquila. Hay una producción para mucho tiempo y tenemos un estatus sanitario que es es sobresaliente", detalló.

Al mismo tiempo, subrayó que cuentan con "tierra, cereal y aspectos que hacen que la producción tenga un crecimiento estratégico", aunque volvió a remarcar que "hay una concentración en productores, quienes cada vez tienen más madres", y llevó a que "el pequeño productor tradicional deje de existir".

"En la carne vacuna hemos perdido muchas madres y hoy los valores están altos porque hay poca oferta. Hay que continuar haciendo una campaña de concientización y promoción del consumo de cerdo de manera tal que ese cambio cultural sea real y la gente se acostumbre a comer más este tipo de carne y aumentar el consumo. Tenemos todo el campo para hacerlo y todas las posibilidades de crecimiento", se lamentó y pidió el líder de los productores porcinos bonaerenses.