Bajo consumo: piden una campaña de concientización y promoción para que la gente "se acostumbre" a comer más cerdo
Debido a la crisis en el sector, el presidente de la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires, Alejandro Lamacchia, pidió fomentar el consumo de este tipo de carne.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Justificado por la baja rentabilidad y la apertura de las importaciones, el presidente de la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires (Aproporba), Alejandro Lamacchia, solicitó una campaña de concientización y promoción para que la gente "se acostumbre" a comer más cerdo y generar un "cambio cultural real".
En un inicio, Lamacchia le explicó a Extra, la radio de 0223, que los valores de la carne vacuna se encuentran un 30% por encima y producen que "la venta y el consumo del cerdo estén permanentemente en aumento", al mismo tiempo que consideró que fue "un buen año" con respecto al consumo y la producción en general del sector, "que suben un 3 o 4 por ciento anual".
En contraposición, indicó que la mayor "dificultad" se basó en "la rentabilidad por los altos costos y la importación", lo que "está haciendo que pequeños productores deban abandonar la actividad", teniendo en cuenta que "el valor del cerdo ha estado 25 puntos por debajo de la inflación, pero el 70% de los costos representa el alimento del animal".
Es que, según precisó el referente de la entidad bonaerense, "el alimento está hecho a base de maíz y soja, que no han dejado de aumentar y produjo que la rentabilidad del sector esté muy difícil". Pero además, graficó que "hace unos 10 años atrás había entre 20 y 30 mil productores en la provincia de Buenos Aires, mientras en la actualidad hay 5.000 a nivel nacional".
En ese marco, comentó que la realidad es que "poco a poco, aquellos que tenían 20 o 30 madres dejaron la actividad y se concentraron en significativas empresas que tienen 6000, lo que llevó a que el negocio mutara hacia ese sector y que los los productores únicamente sean medianos o grandes".
"El pequeño productor que había hace muchos años atrás ya no está porque la actividad no ha sido rentable en ese sentido", resumió Lamacchia, quien también se refirió a la apertura de las importaciones y sostuvo que en el sector la producción "alcanza para consumo interno" y en realidad, "faltan un par de toneladas".
"Cuando uno libera el ingreso a valores que realmente no son competitivos porque vienen subvencionados y se vende carne congelada como si fuera fresca, eso hace que la producción nacional se encuentre afectada. La importación en exceso afecta y viene mucho de Brasil, también de otros países, y es fundamentalmente algo que golpea fuerte al pequeño productor", afirmó e hizo hincapié en que "cada vez que uno vende al 10%, los productos lo compra el 21% y ese IVA positivo que queda, el Estado no lo devuelve y pasa a ser una pérdida".
Por otro lado, de cara al 2026, el presidente de la Aproporba visualizó que "el sector porcino tiene un plan de crecimiento", debido a que realizaron "un programa hasta el 2030" y aspiran a aumentar 1 kilo por persona anualmente. "El vacuno y el avícola ya tienen un techo, y el consumo de carne de cerdo es bajo, entonces permite que uno pueda seguir creciendo todos los años de manera tranquila. Hay una producción para mucho tiempo y tenemos un estatus sanitario que es es sobresaliente", detalló.
Al mismo tiempo, subrayó que cuentan con "tierra, cereal y aspectos que hacen que la producción tenga un crecimiento estratégico", aunque volvió a remarcar que "hay una concentración en productores, quienes cada vez tienen más madres", y llevó a que "el pequeño productor tradicional deje de existir".
"En la carne vacuna hemos perdido muchas madres y hoy los valores están altos porque hay poca oferta. Hay que continuar haciendo una campaña de concientización y promoción del consumo de cerdo de manera tal que ese cambio cultural sea real y la gente se acostumbre a comer más este tipo de carne y aumentar el consumo. Tenemos todo el campo para hacerlo y todas las posibilidades de crecimiento", se lamentó y pidió el líder de los productores porcinos bonaerenses.
