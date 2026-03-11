Sacudón en la F1: el millonario movimiento que podría cambiar el futuro de Franco Colapinto

Una negociación multimillonaria podría alterar el mapa político de la Fórmula 1 y el futuro del piloto argentino en Alpine.

El mercado de la Fórmula 1 no solo se mueve en la pista. En las oficinas también se juegan batallas millonarias y una de ellas podría impactar directamente en el futuro de Franco Colapinto en Alpine. Según trascendió en el paddock, Toto Wolff analiza seriamente comprar el 24% de las acciones del equipo francés por una cifra cercana a los 600 millones de dólares, lo que lo convertiría en uno de los hombres fuertes dentro de la estructura.

La escudería Alpine atraviesa una realidad particular. Mientras en pista busca consolidarse en la zona media del campeonato y sumar puntos con regularidad, en los despachos se discute su futuro empresarial. El fondo Otro Capital decidió poner en venta su participación del 24%, lo que abrió la puerta a inversores interesados en entrar en el proyecto.

El valor de Alpine está estimado entre 1.500 y 1.800 millones de libras esterlinas, por lo que ese porcentaje en venta ronda las 450 millones de libras, equivalentes a unos 600 millones de dólares. Esa es la cifra que deberá desembolsar Toto Wolff —o cualquier interesado— para quedarse con una parte del equipo donde hoy compiten Pierre Gasly y el argentino Franco Colapinto.

Para Mercedes, el movimiento tendría lógica estratégica. La marca alemana ya mantiene una alianza técnica con Alpine, a la que proveerá motores y cajas de cambios al menos hasta 2030, algo que comenzó a implementarse esta temporada. Convertirse en accionista permitiría a Wolff reforzar ese vínculo y tener mayor influencia en la estructura deportiva.

De todos modos, el control total del equipo no estaría en juego. Al tratarse de una participación minoritaria, Wolff no tendría la capacidad de tomar decisiones absolutas dentro de la escudería. Por eso, replicar el modelo que Red Bull utiliza con su equipo satélite sería mucho más complejo dentro de Alpine.

La disputa por ese paquete accionario promete ser intensa. Christian Horner, histórico jefe de Red Bull, también aparece como uno de los interesados en quedarse con el 24% que vende Otro Capital.

El británico ya dejó en claro que quiere volver a tener un rol fuerte dentro de la Fórmula 1 y hasta reconoció que siente que todavía tiene “asuntos pendientes” en la categoría reina del automovilismo. Si la operación avanza, el futuro de Alpine —y el entorno de Franco Colapinto— podría cambiar de manera drástica.