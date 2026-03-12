Las mejores fotos de Nico Vázquez y su novia en Mar del Plata

La relación de Nicolás Vázquez y Dai Fernández pareciera atravesar su mejor momento. La pareja, fue vista este fin de semana en Mar del Plata realizando una escapada romántica.

Fernández compartió en Instagram fotos de sus días en la costa con Nicolás Vázquez y Georgina Tirotta, actriz y coreógrafa de Rocky, y su pareja Juan Manuel Yalj Harteker. Caminaron por la playa, disfrutaron de la puesta del sol, salieron a cenar, bebieron vino y pasaron tiempo con los caballos. Se los pudo ver divertidos, a pura sonrisa, lo cual evidenció que pasaron una gran estadía.

Lo que sin duda no pasó inadvertido fue la química entre Vázquez y Fernández. Posaron abrazados, intercambiaron pícaras miradas y caminaron de la mano por la orilla del mar. “Mar del Plata”, comentó en el posteo con el emoji de un corazón rojo. La respuesta del actor no tardó en llegar. “Hermoso todo, y más aún compartirlo y vivirlo con vos”, escribió, dando cuenta de lo enamorados que están.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar a la escapada romántica. “¡Fan de esta pareja! Ya los vi dos veces en el teatro y son luz pura juntos"; “Qué hermosa pareja”; “Me encantan” y “Se nota que ella es una buena persona. Tiene la mirada calma y a Nico se lo ve feliz. Creo que esta vez esta pareja va por todo”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.