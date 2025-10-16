"Estamos empezando algo": Nico Vázquez brindó nuevos detalles sobre su relación con Dai Fernández
Además, el ex "Casi Ángeles" advirtió que sigue manteniendo una relación cordial con Gimena Accardi.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de varias semanas de rumores, Nicolás Vázquez confirmó su relación con Dai Fernández, luego de que ambos fueran vinculados en distintos programas de espectáculos. En una entrevista en el programa "Sálvese quien pueda", el actor habló con honestidad sobre este nuevo comienzo sentimental. “Estamos bien, estoy tratando de procesarlo también. Es algo de muy poquitos días y estoy tratando de sentirme bien y de que esté todo ordenado”, expresó.
El ex "Casi Ángeles" explicó que prefería mantener la relación en privado, pero decidió hablar para evitar especulaciones. “Si fuera por mí, no hubiera dicho nada porque es algo muy de dos, que está empezando, con alguien que estoy conociendo desde otro lugar. Pero tampoco puedo negar algo que estoy viviendo, porque si mañana me ves caminando con ella, sería mentiroso y no quiero eso”, señaló.
El artista, aún así, manifestó su deseo de mantener esta historia lejos del foco mediático. “La próxima relación mía quiero que sea para adentro. Se me va a ver un poco más aburrido, pero aprendí que cuando abrís esa puerta, después cuesta cerrarla y hay que hacerse cargo de eso”, explicó. Además, reconoció que está atravesando un buen momento personal tras meses difíciles: “Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal, y ahora me estoy sintiendo bien. Es muy reciente, muy nuevo, pero me da felicidad”.
Consultado por Yanina Latorre sobre si podría tratarse de una relación seria, respondió con cautela: “Ojalá, no sé, es muy pronto. No pensé que me iba a pasar en este momento, pero me está pasando, y me lo estoy permitiendo”. En cuanto a su ex pareja, Gimena Accardi, con quien compartió casi veinte años de romance, fue tajante: “Nunca me vas a escuchar hablando mal de Gime, y me animo a decirte que nunca la vas a escuchar a ella hablando mal de mí”.
Finalmente, Vázquez aclaró que su vínculo con Dai nació desde una amistad que cambió con el tiempo: “Eso fue real hace un año, como también es real lo que nos pasa ahora, pero en otras circunstancias. Es la vida misma, no podés elegir lo que te pasa”. El actor cerró la entrevista confirmando el comienzo de su historia: “Estamos empezando algo y me siento bien, que no es poca cosa”.
Leé también
Temas
Lo más
leído