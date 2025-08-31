Bomba: se supo quién es el "random" con el que Gimena Accardi le fue infiel a Nico Vázquez

La novela entre Gimena Accardi y Nico Vázquez sumó un nuevo capítulo explosivo en las últimas horas: el periodista Pepe Ochoa reveló en el programa "LAM" el nombre del famoso "random" que apareció en la vida de la actriz después de su separación. En principio, se trataría de Ulises, un joven de 20 años que no fue el tercero en discordia porque lo conoció recién después de la ruptura.

El dato que sorprendió a todos es que el encuentro entre la intérprete y el chico se produjo cuando ella ya no estaba en pareja y había regresado de un viaje por Europa. Por lo pronto, la aparición del muchacho no habría sido el motivo del alejamiento, aunque sí generó revuelo en el entorno de la expareja. Según detallaron en el ciclo de chimentos, la ex "Casi Ángeles" lo conoció en un avión, cuando volvía de España.

Ulises, que está a punto de cumplir 21 años, es estudiante, deportista y pertenece a un club muy conocido. Además, su familia disfruta de una situación económica acomodada. “Cuando estaban por bajarse, coquetearon y ella le dijo ‘escribime’. Ulises dudó, pero finalmente aceptó y le escribió. Tuvieron dos encuentros casuales”, afirmó el panelista, que sorprendió hasta a sus propios compañeros.

La historia se volvió aún más polémica cuando Accardi habló en los medios de un “random”, refiriéndose al joven. La situación despertó sospechas en el entorno de Vázquez, que empezó a atar cabos y a preguntarse por qué ella mencionaba a un desconocido si sabían de manera tajante que la historia era otra. "Gime al otro día no pudo desmentirlo y tuvo que salir a decirlo, pero de una manera que no fue así”, completó el comunicador.