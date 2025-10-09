Bomba: Nico Vázquez, a punto de confirmar su nuevo romance con una reconocida actriz

Hace algunos meses, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sorprendieron al mundo del espectáculo al anunciar su separación tras 18 años de romance. Sin embargo, apenas unos días después, se supo que la actriz le había sido infiel a su pareja, quien decidió perdonarla por los problemas de pareja que venían atravesando. Con el correr del tiempo, los artistas decidieron divorciarse y los rumores sobre nuevos vínculos no dejaron de crecer.

En ese contexto, surgieron versiones que involucran a Dai Fernández con el protagonista de "Rocky", quien a su vez es su compañero de obra. A partir de estas especulaciones, la periodista Paula Varela lanzó una bomba: ambos intérpretes estarían por blanquear su relación, a pocos meses de la polémica ruptura. Según la panelista, estarían "muy enamorados" y con ansias de dar a conocer su amor.

"Me dicen que están super enamorados, que su gente intima ya lo sabe. Precisamente él está muy enamorado y ella ya lo habló con gente de su confianza. Además, los que trabajan con ellos ya lo saben. No da para más mantenerlo oculto", argumentó la comunicadora, quien recordó que el affaire ya se mencionaba desde antes de que Vázquez y Accardi se alejaran sentimentalmente.

"Si bien ellos tenían mucho feeling, la relación y el blanqueo entre ellos dos habría sido después de la separación con Gime y Gonzalo Gerber, respectivamente", añadió Varela. En este sentido, se puso en duda la "casualidad" en los tiempos de las rupturas y tomó relevancia la reciente publicación del actor, donde mostró el viaje que hizo con parte de su equipo y generó polémica por su cercanía con su colega: "Días de conexión real, de amor compartido, brindis sinceros, charlas, risas, entre playa y naturaleza".