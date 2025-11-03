Nico Vázquez y su novia tuvieron una cena roántica y Gimena Accardi dejó un fuerte mensaje

La pareja fue vista en un conocido restaurante. La reacción de la ex del actor

Nico Vázquez y Dai Fernández ya no se esconden. En las últimas horas se conocieron fotos de la cena romántica que tuvieron en un exclusivo restaurante porteño y, en paralelo, al conocerse las imágenes de la salida de la pareja, Gimena Accardi hizo un posteo en sus redes sociales con una frase contundente que llamó la atención.

En la historia de Instagram que publicó se puede ver la ilustración de un gato de color rosa con líneas atigradas rojas. “Relajate, nada está bajo control”, dice el texto que acompaña al diseño. Si bien no se refirió directamente al vínculo de su ex Nico con Dai, Accardi demostró la postura que adoptó en este último tiempo, a dos meses de su divorcio.

Además, hace pocos días Gime habló del gran momento profesional que vive: agradeció y celebró una nominación como mejor co-conductora por su labor en Olga.

“Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%, un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme”, dijo por su participación en el canal de streaming.

En medio de la situación personal que atraviesa, Gime destacó: “Conocí gente que hoy son amigos. Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo”.