Le robaron el auto en la puerta de su casa: "Va a ser imposible que volvamos a tener un medio de transporte propio"

Un nuevo robo de vehículo se produjo en las inmediaciones de 12 de Octubre y Friuli, zona del Estadio Mundialista en la noche de ayer. Las cámaras de seguridad de un vecino captaron el momento donde un Fiat 147 con al menos tres personas se estacionó a metros del vehículo y uno descendió para cometer el ilícito.

Las imágenes a las que tuvo acceso 0223 muestran como en cuestión de segundos una persona encapuchada logra forzar la cerradura del Fiat Uno color rojo. Luego aparece un segundo sujeto en escena que empuja el auto mientras que el primer implicado manipula los cables de arranque.

Según los testimonios de la víctima, tras pasar el día en la Laguna de los Padres, dejó el auto en la puerta de su casa con todas las puertas cerrada y a la mañana siguiente notó que había desaparecido.

Ante la situación, dio aviso a la policía y radicó la correspondiente denuncia en la Comisaría 16ta, donde detalló que no contaba con sistema de alarma ni rastreo satelital.

En diálogo con este medio, el damnificado contó que "la zona está súper complicada, casi todos los días hay un robo". "El auto lo uso para ir a trabajar, llevar los chicos a la escuela y a entrenar todos los días", afirmó.

"Es una perdida que nos cambia mucho la vida. No es un auto de lujo, y con la economía que no acompaña, va a ser imposible que volvamos a tener un medio de transporte propio para uso de la familia", cerró.