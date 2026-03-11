Video: motociclista discutió con un colectivero, lo esperó en la siguiente parada y lo atacó a trompadas

Una violenta situación se desencadenó en la tarde de este miércoles en el centro de Mar del Plata por una presunta pelea de tránsito entre un motociclista y el chofer de colectivo de la línea 542. El altercado a puño limpio fue registrado por testigos.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso 0223, el episodio ocurrió alrededor de las 15:30 en la avenida Luro y Salta, donde el colectivero y el conductor del rodado de menor porte se pelearon a las trompadas en el interior del transporte público que llevaba a una significativa cantidad de pasajeros.

Quienes se encontraban en la zona y visualizaron la secuencia completa le aseguraron a este medio que el conflicto surgió por "una discusión de tránsito", aunque el principal agresor y causante de la disputa sería el motociclista, quien luego de un intercambio verbal adelantó a la unidad y lo esperó en la siguiente parada.

Una vez que el colectivo se detuvo, el sujeto subió las escaleras y sin quitarse el casco, golpeó al conductor, que se defendió y dio inicio a una serie descontrolada de manotazos. Por fortuna, los usuarios y transeúntes intervinieron y bajaron del vehículo al atacante, al mismo tiempo que lo insultaron por su desmedido accionar.

"Estás loco vos, no seas boludo. Estás loco, hermano. Hay mujeres, bobo. ¿Tan picante sos?", le recriminó otro hombre que se entrometió en la brutal pelea.

Finalmente, el chofer del 542 continuó con el recorrido previsto, mientras que el motociclista hizo lo propio y se retiró de la escena. No hubo intervención policial.