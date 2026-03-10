María Julia Oliván mostró las quemaduras de su cuerpo tras el accidente que casi le cuesta la vida.

A nueve meses del accidente "doméstico" que casi le cuesta la vida, María Julia Oliván mostró en sus redes sociales las cicatrices que le quedaron en el cuerpo. "Todas tenemos cicatrices debajo del jean. Que no se vean no quiere decir que no duelan", expresó la periodista al publicar el impactante video.

"A veces trabajamos mucho solamente para olvidar el dolor. Ayer no se me ocurrió como saludarlas mujeres luchadoras, mamás soldado de la discapacidad del sistema", dijo Oliván haciendo referencia al Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y a las madres de niños con discapacidades.

"Hoy les muestro mi lado B. Contame cuál es el tuyo", cerró la periodista en una publicación de Instagram que rápidamente se llenó de "me gusta" y comentarios alentadores.

Qué le pasó a María Julia Oliván

María Julia Oliván vivió un dramático episodio el pasado junio. "Tuve un accidente en Border, un accidente doméstico porque Border es mi segunda casa. Después de grabar sobre la guerra entre Irán e Israel y hacer el programa Oveja negra, terminado eso, fui a dormir a Antonio que se había levantado tempranito", contó la periodista.

"Cuando volví a Border tenía frío. Ahí tenía una chimenea que funciona a etanol, es como si fuese una de esas chimeneas no de las de antes sino moderna, que le ponés etanol y aparece un fueguito muy cool y canchero. Le empecé a meter etanol, y más etanol, y más etanol... cuestión que me prendí fuego. Me agarró una llamarada en todo el cuerpo", continuó su relato.

Oliván confesó que la espera de la ayuda médica fue lapidaria: "La policía vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo, y después hubo otro tiempo que esperar para la derivación, y todo ese tiempo imagínense... dolorida, en carne viva y temblando... Horrible".

Después de múltiples cirugías en el hospital, la periodista se recuperó y volvió a trabajar: "Uno de los sentidos que le encontré a esto que me pasó es que mi mamá estuvo en las 17 intervenciones dándome la mano. Mi mamá volvió a maternar y yo estaba muy emocionada porque hacía un montón que no la veía a mi mamá siendo mamá".

"Lo amo más a mi marido, amo más a mi gente, recuperé un montón de amigos, así que no podría decir que lo que me pasó fue un karma negativo", cerró María Julia Oliván.