"Chiqui" Tapia dobló la apuesta y eligió dónde quiere jugar la Finalissima

Cuando en España casi que confirman que la Finalísima se podría jugar en el “Santiago Bernabeu” de Madrid, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, redobló la apuesta y expresó su deseo de que “se juegue en el Monumental”.

El máximo dirigente del fútbol argentino realizó dicha afirmación luego de su indagatoria en Comodoro Py en la causa por presunta evasión. “Nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y nosotros queremos que se juegue en el Monumental”, aseguró Tapia.

Esto se debe a que en las últimas horas la Real Federación Española de Fútbol había postulado al Santiago Bernabéu como sede para dicho enfrentamiento, por la incertidumbre de que se llevará a cabo en el Estadio Mítico de Lusail de Qatar por la guerra en Medio Oriente.

La Finalissima, que se disputará el 27 de marzo, se enfrentará a los campeones vigentes de América y de Europa, que además son dos de los grandes candidatos a pelear por el título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Con respecto a la indagatoria a la que se presentó en la causa donde se lo acusa de retención de impuestos y aportes previsionales por 19,300 millones de pesos, Tapia subrayó que “cumplimos con lo que quería la Justicia”. La declaración fue ante el juez Diego Amarante, luego de que este miércoles fuera lo propio el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien presentó un escrito como parte de la misma investigación.