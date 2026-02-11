Atención Scaloni: la figura de España que no llegaría al 100% para la Finalissima

Lionel Scaloni planifica la última fecha FIFA que tendrá la Selección Argentina en marzo ante la posibilidad de que una de las figuras de España no forme parte de la Finalissima.

La Selección Argentina ya palpita la Finalissima frente a España, pero en las últimas horas el foco se trasladó a Europa. Lionel Scaloni está atento a la situación física de Rodri Hernández, una de las piezas clave de la Roja, luego de que Pep Guardiola admitiera públicamente que el mediocampista no llegará en plenitud al compromiso ante la Albiceleste. La declaración del entrenador del Manchester City sacudió la previa de un duelo que enfrentará a los campeones de América y Europa en el Estadio Icónico de Lusail.

Recuperarse de una rotura de ligamentos no es sencillo para ningún deportista, ni siquiera para un Balón de Oro. Rodri sufrió esa grave lesión en un partido ante Arsenal por la Premier League y, aunque fue galardonado semanas después por France Football en el Teatro du Chatelet de París, su físico todavía le pasa factura. Se perdió toda la temporada 2024/2025 y, en su intento por regresar en la 2025/2026, acumuló molestias musculares derivadas de la falta de ritmo competitivo.

Los números reflejan esa irregularidad: en lo que va del curso suma 18 ausencias, sin contar el partido ante Galatasaray por Champions League que no disputó por suspensión tras su expulsión frente a Bodo/Glimt. Incluso la prensa inglesa marcó que esa acción evidenció cierta falta de timing, algo lógico en un jugador que todavía busca recuperar continuidad tras una lesión tan seria.

Pep Guardiola fue claro en la antesala del cruce entre Manchester City y Fulham del miércoles 11 de febrero. “Rodri estará en su mejor momento al final de la temporada… ¡Pero la temporada que viene, la temporada que viene será top!”, aseguró el catalán. Una frase que, indirectamente, deja en evidencia que el volante no llegará en condiciones ideales al llamado que Luis De La Fuente hará en marzo para enfrentar primero a Argentina por la Finalissima y luego a Egipto en un amistoso.

Para la Selección Argentina, la eventual ausencia o merma física de Rodri sería un factor determinante. El mediocampista es el eje del juego español, el encargado de equilibrar y darle salida limpia desde el fondo. Sin él en plenitud, España pierde control, algo que Scaloni y su cuerpo técnico analizan con atención, sabiendo que enfrente habrá un rival que históricamente propone posesión y presión alta.

Además, la Roja ya arrastra varias bajas confirmadas: Mikel Merino, Nico Williams y Samu Omorodion están descartados por distintas dolencias; Pedri y Gavi siguen sin reaparecer en el Barcelona por problemas musculares, y Marc Cucurella fue reemplazado recientemente por un golpe. En este contexto, la Finalissima aparece condicionada por las lesiones del lado europeo, mientras la Selección Argentina observa cada detalle, consciente de que en este tipo de finales cada ventaja cuenta.