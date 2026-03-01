La organización de la Finalissima, programada para el 27 de marzo , enfrenta una gran incertidumbre tras la decisión de la Asociación de Fútbol de Qatar de suspender toda actividad deportiva en el país hasta nuevo aviso. Esta medida fue adoptada en medio de un contexto de intensos ataques en Medio Oriente, que alteraron la normalidad institucional y obligaron a detener las competiciones locales.

El impacto de esta suspensión afecta directamente la realización del partido que se enfrentará a la Selección Argentina y la Selección de España, campeones de América y Europa respectivamente, organizados en conjunto por la UEFA, Conmebol y las federaciones nacionales de ambos países.

Según el comunicado oficial emitido por la federación qatarí, todos los campeonatos quedan postergados desde el 1° de marzo sin fecha definida para su reanudación. Esta situación generó alarma entre los organizadores del evento, quienes mantienen la intención de disputar el encuentro, aunque deben evaluar alternativas con urgencia ante el contexto actual.

En las últimas horas, varias entidades del fútbol internacional manifestaron estar atentas a la evolución del conflicto. Aunque no se ha confirmado oficialmente ningún cambio de sede, se está analizando internamente la factibilidad logística y las condiciones de seguridad necesarias para llevar adelante el encuentro.

El calendario apremia, ya que faltan pocas semanas para el partido y las entradas habían sido agotadas, lo que complica cualquier modificación en la organización. Por este motivo, comenzó a considerar la opción de trasladar el partido a otro estadio si Qatar no puede finalmente ser anfitrión.

Entre las alternativas que se barajan destaca el Wembley Stadium , escenario de la edición anterior de la Finalissima. Sin embargo, aún no existen definiciones concretas y el futuro del encuentro permanece en suspenso, a la espera de que la situación internacional permita confirmar si se disputará en la sede prevista o si deberá trasladarse de manera inesperada.