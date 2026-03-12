"En siete minutos podés salvar a tres personas": exitosa jornada de donación de sangre en el Concejo Deliberante

De esta manera logran abastecer a los hospitales y clínicas de la Región Sanitaria VIII.

El Centro Regional de Hemoterapia junto al Honorable Concejo Deliberante llevaron a cabo en la mañana de este jueves una exitosa jornada de colecta de sangre en la que participaron 35 personas. En solo siete minutos que demora una extracción se pueden salvar tres personas, según los profesionales.

De acuerdo a Antonela Montes de Oca, integrante de la organización, "la jornada de donación de sangre fue un éxito, estuvo muy linda y tiene el objetivo de llegar y acercarse más a la comunidad, intentando que los donantes no deban alejarse mucho de sus domicilios".

El volumen de sangre extraído se recupera en el mismo día.

En la misma línea, le remarcó a 0223 que "estas colectas ayudan a aumentar los donantes voluntarios y habituales de sangre", al mismo tiempo que logran "abastecer todos los hospitales y clínicas de la Región Sanitaria VIII".

En tanto, acerca del procedimiento, la referente de la institución detalló que "en promedio se extraen 400 mililitros, casi medio litro", aunque los dadores "no lo sienten y una vez que finaliza la donación, el mismo volumen se le va recuperando en el día", por lo que consideró que "desayunan y todo el circuito hace que esté en condiciones disponibles y aptas para irse lo mejor posible, sin necesidad de sentirse pesado o tener algún síntoma".

Recomiendan acercarse a donar después del desayuno habitual, aunque sin consumir lácteos.

Además, recomendó que "el donante habitual que se quiera acercar desayune bien, sin lácteos en lo posible", e informó que luego del proceso reciben alimento y una infusión "para que ese peso perdido se recupere inmediatamente, sin necesidad de padecer algún síntoma".

"Donar sangre es un acto de vida. Usamos ese lema y salvamos mínimo a tres personas con cada donante porque sacamos plaquetas, glóbulos rojos y plasma que van destinados a diferentes pacientes. Es una locura y dura aproximadamente entre siete y diez minutos", confió Montes de Oca.