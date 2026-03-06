Lucha contra 10 patologías, lo operaron 70 veces y tuvo que ser internado nuevamente: el extraño cuadro de Santiago

El cuadro clínico de Santiago, de 32 años, es crítico producto de diez patologías diferentes que atentan contra su salud. Por eso fue operado más de 70 veces y continúa la pelea: está internado, otra vez, en el hospital.

En comunicación con 0223, Julieta (su madre) solicitó la colaboración de la comunidad marplatense para que en el nosocomio cuenten con todo lo necesario para cuidar a Santi. Es por eso que difundió el pedido de insumos de higiene y ropa de cama de algodón (para evitar alergias del paciente).

Además, se está realizando una rifa para colaborar económicamente con la causa. "Nuestro guerrero la lucha más que nunca, la rifa sigue en pie", dice el lema. Santi requiere de cuidados intensivos por su estado de salud. El diagnóstico presenta epilepsia reflectaría, convulsiones, atrofia muscular, espina bífida, problemas en la médula, entre otras afecciones.

La rifa es por 10 premios, cuesta $10.000 y, quienes deseen colaborar, pueden transferir el dinero a gladiadores2392, el alias de Miriam Julieta Torres Zicarelli.