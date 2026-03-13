Identificaron al hombre que falleció en el siniestro de la ruta 88

Fuentes policiales identificaron este viernes al mediodía a la víctima del siniestro vial fatal ocurrido cerca de las 10.30 en el kilómetro 9,5 de la ruta 88 camino a Batán.

Se trata de un hombre de 57 años que conducía un Renault Clío y, por razones que aún tratan de establecerse, chocó contra una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, la persona fallecida era Fabio Fernández, de 57 años, quien perdió la vida en el instante del accidente, mientras que el conductor del otro vehículo resultó ileso.

Una dotación del cuartel de bomberos de Batán debió trabajar en el lugar para asistir a los involucrados, sacar el cuerpo del coche y resguardar la zona debido a una pérdida de combustible de alta peligrosidad.

Además, una ambulancia del Same llegó rápidamente y se produjo el corte parcial de tránsito.