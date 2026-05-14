"Te voy a prender fuego, gila": detuvieron a un hombre que amenazaba con matar a su ex pareja y a los hijos

"Te voy a matar un pibe", le había advertido el detenido de 37 años en un mensaje.

A partir de un allanamiento en una vivienda de Batán, detuvieron en la tarde de este jueves a un hombre de 37 años que había amenazado de muerte a su ex pareja y a los hijos de ella por redes sociales. "Te voy a prender fuego, gila", le había dicho.

El conflicto comenzó hace cerca de tres semanas, cuando el sujeto le escribió a la víctima por Tik Tok, advirtiéndole que iba a presentarse en su vivienda de Otamendi y que planeaba incendiarla.

"Vamos a ver quién ríe mejor, cuidate put... Fijate por dónde andás y cuidá a tus hijas. A quién te dolería que toque", fue la advertencia del agresor, quien le enumeró a sus hijos y lanzó: "Te voy a matar un pibe".

Días más tarde, el lunes 4 de abril, cuando el ex novio fue notificado de la denuncia, volvió a enviarle mensajes por la misma vía, en los que la insultaba y le pedía que retirara la acusación. "No te hice nada, me llegan a meter preso y te voy a buscar. Sacá esa mierda de denuncia, vinieron todo el día a mi casa y no pude salir por tus put... denuncias. Me están buscando, sacá esa denuncia", insistió.

En el allanamiento en el domicilio de Batán secuestraron el teléfono celular del imputado.

Además, le rogó y justificó que sus amenazas habían sido "por enojo", con intenciones de obligarla a que desistiera de las denuncias formuladas en su contra y provocándole temor.

Luego de reunir los testimonios que comprobaban la violencia, el fiscal Ramiro Anchou ordenó un allanamiento en su domicilio ubicado en Julián Ríos al 3400, en el que secuestraron su celular e hicieron efectiva su detención y traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Fue imputado por "amenazas y coacción".