Tragedia en Batán: chocó con una camioneta y murió al instante

La impactante imagen de la tragedia en la ruta.

A las 10.30 de este viernes, una trágica escena tuvo lugar en el kilómetro 9,5 de la ruta 88. El conductor de un Renault Clio (de 57 años) falleció tras chocar con una camioneta Toyota Hilux. La policía trabaja en el lugar, iniciando la investigación de la causa del fatal accidente.

El desesperado trabajo de los médicos.

La víctima quedó atrapada en su vehículo y el personal de bomberos tuvo una doble tarea en el lugar del siniestro. Por un lado, sacando el cuerpo encerrado en el coche y por otro, producto del derrame de combustible, resguardando el mencionado trayecto de la carretera por el riesgo de inflamabilidad.

El cuartel de bomberos de Batán trabajó en el lugar y una ambulancia del Same llegó rápidamente para asistir a los involucrados. Además, se produjo el corte parcial de tránsito, en una imagen de absoluta tristeza que reflejó el rostro de cada uno de los testigos del hecho.

Los bomberos asistiendo en el lugar.

Quien conducía la camioneta Toyota Hilux resultó ileso. Según las primeras apreciaciones del siniestro, la 4x4 impactó en el costado derecho del Clio que terminó volcando.