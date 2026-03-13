Violento en la calle se enfrentó a la policía y terminó en la comisaría

Un llamado telefónico a la comisaría decimocuarta que alertó sobre la presencia de un hombre provocando disturbios en la ruta terminó con la aprehensión de un joven de 21 años que se resistió al accionar policial.

Los oficiales llegaron a la rotonda El Coyunco en la ruta 226 donde el sujeto estaba ocasionando disturbios en la vía pública y se negó a identificarse ante el requerimiento policial y se mostraba hostil.

Tiene 21 años.

Ya en la dependencia labraron actuaciones por infracción al artículo 74 del Decreto Ley 8031/73 y se le dio intervención al Juzgado en lo Correccional en turno.

Finalizadas las tareas de rigor, desde el Juzgado ordenaron la libertad bajo caución juratoria.