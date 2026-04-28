Denunció que su padre lo amenazó con un arma y lo allanaron

Lo que comenzó con una denuncia de un joven por una serie de amenazas que su padre le habría hecho el fin de semana derivó este martes en un allanamiento en la ciudad de Batán donde secuestraron un celular e imputaron a un hombre de 39 años en una causa por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

El sábado pasado un joven denunció en la comisaría octava haber sido intimidado por su progenitor mediante la exhibición de un arma de fuego, en el marco de conflictos familiares y con una restricción de acercamiento vigente.

Tiene 39 años.

A partir de los datos recabados, el fiscal Paulo Cubas solicitó una orden de allanamiento que el Juzgado de Garantías avaló y que se hizo efectiva en un domicilio de calle 27 y 38 en Batán.

Allí identificaron al denunciado, secuestraron un celular y lo notificaron de la formación de una causa penal. Por el momento no se tomaron medidas restrictivas de la libertad.