Apuñaló a un hombre tras discutir por un terreno

Una discusión entre dos hombres de 22 y 27 años en Estación Chapadmalal terminó con el primero aprehendido y el segundo internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) tras recibir una puñalada en la axila izquierda.

Luego de un llamado al 911, personal policial arribó a la zona de calles 7 y 8 donde redujeron al más joven de los protagonistas de la pelea. El mayor fue trasladado por medios propios al Centro de Atención Primaria de Batán donde recibió las primeras curaciones y luego fue remitido al Higa.

Intervino personal de la comisaría octava.

“En poder del imputado secuestraron un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de largo que fue utilizado en el ataque”, informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale, dispuso la notificación de causa por el delito de lesiones y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.