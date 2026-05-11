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Susto: caminaba por la calle y encontró una granada tirada

Sucedió el martes a la mañana. La llevó al cuartel de Bomberos del Puerto. La granada de mano era de uso militar y la destruyó personal de la Dirección de Explosivos.

La granada fue destruída.

11 de Mayo de 2026 17:07

Por Redacción 0223

PARA 0223

Personal de la Dirección de Explosivos acudió de urgencia este lunes al cuartel de Bomberos del Puerto donde un hombre dejó una granada de fabricación y uso militar que encontró en la calle.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el sujeto se acercó al cuartel y dijo haber encontrado una granada en la calle y que ante el peligro de que alguien la tomara o golpeara sin querer, la llevó al lugar.

Intervino la Dirección de Explosivos.

Acorde a los protocolos vigentes, cada hallazgo de material de guerra o rezagos militares deben destruirse a partir de su poder intimidatorio. “Esta granada era muy vieja, estaba en un mal estado de conservación, pero igual debía romperse”, explicaron.

El personal de Explosivos llegó al cuartel e identificó al objeto hallado como una granada de mano F1 de fabricación y uso militar antes de proceder a su destrucción.

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