Susto: caminaba por la calle y encontró una granada tirada
Sucedió el martes a la mañana. La llevó al cuartel de Bomberos del Puerto. La granada de mano era de uso militar y la destruyó personal de la Dirección de Explosivos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Personal de la Dirección de Explosivos acudió de urgencia este lunes al cuartel de Bomberos del Puerto donde un hombre dejó una granada de fabricación y uso militar que encontró en la calle.
Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el sujeto se acercó al cuartel y dijo haber encontrado una granada en la calle y que ante el peligro de que alguien la tomara o golpeara sin querer, la llevó al lugar.
Acorde a los protocolos vigentes, cada hallazgo de material de guerra o rezagos militares deben destruirse a partir de su poder intimidatorio. “Esta granada era muy vieja, estaba en un mal estado de conservación, pero igual debía romperse”, explicaron.
El personal de Explosivos llegó al cuartel e identificó al objeto hallado como una granada de mano F1 de fabricación y uso militar antes de proceder a su destrucción.
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