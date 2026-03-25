Veinte vecinos lo acusaron de ladrón y lo redujeron a palazos y piedrazos

El hecho ocurrió anoche en un barrio del norte de Mar del Plata. Foto: captura video.

Un joven de 22 años al que acusaban de intentar robar en una casa del barrio Félix U. Camet fue atacado con piedras y palos por un grupo de vecinos que lo corrieron hasta su vivienda donde lo aprehendió personal policial.

A partir de un llamado al 911 se tomó conocimiento que unas veinte personas tenían acorralado en la zona de Isla Vigía y Cerro Famatina al joven al que corrieron desde la casa a la que habría entrado a robar. "Este hijo de p...entró a robar a las casas y la próxima vez se va a comer dos tiros", dijo a 0223, una de las vecinas afectadas.

Según posteriormente informaron autoridades policiales, "el joven sufrió cortes en el cuero cabelludo que requirieron varios puntos de sutura y un vecino también fue atendido por un corte que sufrió en el antebrazo".

Una vez labradas las actuaciones correspondientes, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por violación de domicilio y lesiones.

El imputado, que vive en el lugar donde fue aprehendido, fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.