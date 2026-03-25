"Pudo ser una tragedia”: cómo sigue la salud de las mujeres heridas durante la Marcha del Día de la Memoria

Este miércoles se dio a conocer el último parte de salud de las dos mujeres heridas durante la histórica movilización que reunió a 100.000 personas en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Mar del Plata. La jornada casi fue empañada por la caída de un poste de alumbrado público que golpeó a dos mujeres, quienes debieron ser asistidas y trasladadas a un hospital privado.

Según como contó ayer 0223, el accidente se registró alrededor de las 17 en Buenos Aires y Bolívar, sobre una de las arterias que rodean la Plaza Colón, que en ese momento estaba colmada por integrantes de organismos de derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas, centrales sindicales, estudiantes y vecinos autoconvocados.

Por motivos que se desconocen, la estructura pesada se desplomó e hirió a dos mujeres de 26 y 30 años que formaban parte de la emocionante jornada que se encontraba a mitad de desarrollo. Según informaron fuentes consultadas por 0223, las víctimas fueron asistidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) y al lugar también acudió Defensa Civil para controlar la situación que generó pánico entre los presentes.

“Deterioro, falta de mantenimiento y desidia”

Luego del siniestro durante la marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, desde la Asociación de Empleados de Casinos (AECN) emitieron un comunicado, cuestionando el mantenimiento que realiza sobre esos espacios el gobierno de Agustín Neme.

“Una marcha histórica que casi termina en tragedia. En el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y a 50 años del golpe genocida en Argentina, miles de compañeros y compañeras nos movilizamos por las calles de Mar del Plata. Pero lo que debía ser una jornada de lucha y memoria estuvo a punto de convertirse en una tragedia. En la calle Buenos Aires, a la altura de Plaza Colón, un poste de luz en estado de total abandono cayó sobre nuestra columna. El deterioro, la falta de mantenimiento y la desidia quedaron expuestos de la peor manera. Podría haber sido mucho peor”, expresaron desde la entidad gremial.

Cómo es el estado de salud de las heridas

Según pudo saber 0223, ambas mujeres fueron dadas de alta durante la noche del martes. “Una de ellas sufrió la quebradura de un tobillo. La otra está bien. Estuvieron en observación hasta la 23 horas aproximadamente en la Clínica del Niño”, señalaron las fuentes.