Informe: visitaron a mamás marplatenses con bebés prematuros y descubrieron un “dato revelador”

Desde el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) dieron a conocer el impacto del programa de visitas domiciliarias llevado adelante por el Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS).

Desde el nosocomio resaltaron el “compromiso” hacia los pacientes más pequeños que “no termina con el alta médica, sino que continúa en el corazón de cada barrio” y que tiene como ejes centrales la prevención de Infecciones Respiratorias, evaluando en el domicilio factores de riesgo como la calefacción, la humedad y el tabaquismo pasivo, fundamentales para proteger a los neonatos de las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas.

Mamás con bebés prematuros y un dato llamativo

En el informe, desde el HIEMI advierten que “un hallazgo clave” del programa reveló que “más del 50% de las madres de bebés prematuros relegan sus propios controles de salud”.

“El SAPS no solo identifica esta problemática, sino que aporta la solución gestionando turnos inmediatos para garantizar su cuidado puerperal”, añadió en ese marco, la licenciada en obstetricia Sabrina Lo Schiavo. En tal sentido, expresó que ese dato, implica que "la salud materna queda relegada debido a la gran cantidad de controles y seguimiento que implica tener un recién nacido prematuro”.

El trabajo de los profesionales destaca que desde mayo de 2025, el Hospital “ha logrado visitar al 45% de los egresos de Neonatología, eliminando barreras geográficas y sociales para que la excelencia del Tetamanti llegue a todos los sectores”.