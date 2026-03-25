En imágenes: así avanza la demolición de una histórica tienda de Mar del Plata

Marplatenses y turistas que transitaban esta mañana por la zona de la Estación Ferroautomotora no dejaban de sorprenderse por importantes avances de la demolición de la emblemático paseo comercial de San Juan y la avenida Luro.

Se trata del predio donde hace poco funcionaba la Tienda Los Gallegos y que dentro de no muchos meses estará en pie un nuevo emprendimiento comercial en Mar del Plata.

Los trabajos avanzan sobre un tradicional paseo comercial marplatense. Foto: 0223.

En una recorrida de 0223 por el lugar, se observa como el grueso de la estructura de las paredes exteriores se mantiene pero sin la cubierta del techo, que hoy ya luce sin las chapas. En el centro de lo que fuera la tienda, se puede ver la torre donde estaba el ascensor que iba hasta el subsuelo.

“En los últimos días comenzaron a tapiar el lugar sobre la vereda de la avenida Luro”, comentó un comerciante a este medio.

El futuro de la tradicional tienda de la calle San Juan

Unos meses antes de terminar el 2025, se dio a conocer que donde funcionaba Los Gallegos pasaría a ser un espacio cultural de entretenimiento denominado “Arena Mar del Plata”.

El lugar contará con un microestadio, salas multipropósitos y polo gastronómico y estará situado en pleno centro del nuevo distrito tecnológico.

Este lugar, que consta de 6000 metros cuadrados repartidos en tres plantas, tendrá un microestadio con un campo adaptable a diferentes tipos de eventos, plateas y palcos vip, un estacionamiento privado, salas multipropósito destinadas a diversas actividades artísticas y culturales, y un espacio gastronómico.

Son 6000 metros cuadrados repartidos en tres plantas, que tendrán un microestadio con plateas y palcos vip, un estacionamiento privado, salas multipropósito y un espacio gastronómico.

En noviembre desde la organización indicaban que la inauguración está prevista para el segundo semestre de 2026.