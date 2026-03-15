Detuvieron a una ex Gran Hermano: fue acusada de un robo bajo la modalidad “viuda negra”

La ex participante de Gran Hermano 2024, Luciana Martínez, fue detenida en el barrio porteño de Palermo luego de que un turista estadounidense denunciara haber sido víctima de un robo en el hotel donde se alojaba.

Según fuentes policiales, la investigación comenzó tras la denuncia de un hombre de 40 años oriundo de Estados Unidos, quien aseguró que le faltaban pertenencias luego de compartir bebidas en su habitación con dos personas que había conocido horas antes en un boliche.

De acuerdo al relato del denunciante, los tres ingresaron al hotel alrededor de las 6:45 de la madrugada. Después de tomar alcohol en la habitación, el hombre se quedó dormido y al despertar cerca del mediodía descubrió que estaba solo y que le faltaban su pasaporte y un reloj.

A partir de la denuncia y el análisis de cámaras de seguridad, la Policía logró identificar a los dos sospechosos, entre ellos Luciana Martínez, quien quedó detenida mientras avanza la investigación.

Quién es Luciana Martínez

Luciana Martínez tiene 32 años y es oriunda de Pico Truncado, Santa Cruz. Saltó a la fama tras participar en Gran Hermano 2024, donde generó repercusión por su historia personal.

Durante su paso por el reality, la bailarina mostró públicamente su transición de género y comenzó a presentarse con su nombre actual, lo que generó fuerte impacto entre los televidentes.

Ahora, su nombre volvió a quedar en el centro de la escena, pero por un hecho policial, tras ser señalada en una investigación por un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”.