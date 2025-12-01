Bomba: Martita Fort, de novia con un ex "Gran Hermano"

Marta Fort se destaca como una nueva influencer en redes sociales, aunque elige mantener un perfil bajo respecto a su vida privada, especialmente después de una reciente polémica familiar. Sin embargo, un ex "Gran Hermano" y supuesto nuevo novio, Alan Simone, dejó entrever en redes que estarían comenzando una relación amorosa.

El influencer estaba haciendo un vivo con su compañera Catalina Gorostidi y deslizó que estaba conociendo a alguien. "Fuimos a comer a Costanera, es una amiga", comentó él, mientras Catalina hacía gestos de comillas, insinuando que la relación es algo más que una amistad. La joven le dijo a su compañero que: "Vas a estar tirando dólares y comiendo chocolates".

Alan Simone bromeó con respecto al vínculo en un streaming.

Alan, sin mencionar el nombre, lanzó una declaración sobre el futuro de la relación: "Es mi futura señora", mientras le advertía a su colega que no revelara más. En ese momento, Nahuel Saa entró al vivo y preguntó si se trataba de la hija del empresario, pregunta que no fue negada por Alan y Catalina, quienes solo atinaron a hacer caras.

Por ahora, solo se puede confirmar que las celebridades se siguen mutuamente en redes sociales. Conociendo la postura de la hija de Ricardo Fort, a quien no le gusta que se le acerquen por su dinero o fama, es posible que los comentarios de Gorostidi le molesten. Por el momento, solo queda esperar para ver si el vínculo logra avanzar y se oficializa el romance.