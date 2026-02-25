Una famosa exparticipante de Gran Hermano volvió a entrar a la casa y nadie la reconoció

La nueva edición de Gran Hermano comenzó y todos los integrantes ya se encuentran en el interior de la casa. La particularidad de esta "Generación Dorada" es que el casting mezcló personalidades reconocidas de las redes sociales, personas comunes y corrientes, ex participantes de otras ediciones del reality, extranjeros y famosos del medio.

Una de las presentaciones que más llamó la atención fue la de Solange Abraham, una participante del reality en la edición que ganó Cristian U. Había llegado hasta último momento dentro de la casa y había tenido un rol mediático continuo. Sin embargo, su apariencia cambió por completo e incluso se hace llamar distinto: Solange Gómez.

El martes volvió a ingresar a la casa después de 15 años y las reacciones de los usuarios en las redes fueron todas iguales: nadie la reconocía. "Vengo super recargada y con mi versión mejorada. Soy como un perro de caza, lo veo, me enfoco y boom, lo logro”, expresó Sol en su clip de presentación.

Además de resaltar el drástico cambio físico de la participante, los usuarios en las redes también notaron que Solange ingresa con un beneficio que los demás no tienen: ya conoce a Emanuel Di Gioia, de la sexta temporada del programa en Argentina.

Según los fanáticos del reality esto le posibilitará forjar una alianza antes que el resto de los concursantes. "Mi capricho es entrar a la casa y ganar el Gran Hermano. Una de las cosas que más me molesta es perder el tiempo, y no vengo a perder el tiempo acá”, cerró la participante.