Allanaron la casa de una ex Gran Hermano por promocionar casinos ilegales

Cata Gorostidi se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por haber sido encontrada culpable de promocionar casinos ilegales. La información fue confirmada por el periodista Mauro Szeta.

La investigación, impulsada por el fiscal Juan Rozas, sostiene que la influencer habría publicitado sitios de juego clandestino al menos en seis oportunidades, violando las normativas vigentes.

En los últimos días, su ex pareja, Joel Ojeda, también fue allanado y está bajo investigación por el mismo delito: promover apuestas ilegales a través de redes sociales, pese a haber sido advertido previamente por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires sobre la ilegalidad de estas plataformas.

"Cata" utilizaba sus redes sociales para promocionar casinos online

La causa se enmarca dentro de una serie de procedimientos coordinados entre la Policía Judicial (CIJ), la DDI de San Miguel y personal de la Lotería de la Ciudad, bajo la dirección conjunta de la FEJA y la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC) de San Isidro.

“El principal objetivo de la causa es frenar la expansión de los sitios ilegales de apuestas online y el impacto que tienen en adolescentes y jóvenes que siguen a estas figuras en redes sociales”, detallaron fuentes de la investigación.