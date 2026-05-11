Encontraron a un hombre muerto al costado de la ruta 2

Las primeras informaciones apuntan a un hombre en situación de calle, de 75 años.

Hallaron en la tarde de este lunes a un hombre sin vida a un costado de la ruta 2, a la altura del kilómetro 382, e investigan el hecho. Se trataría de un sujeto de 75 años y su muerte no habría sido producto de un accidente de tránsito.

La víctima fue encontrada pasadas las 18 por agentes del Destacamento Vial Vivoratá y su cuerpo se encontraba tendido sobre la banquina, de acuerdo a fuentes consultadas por 0223.

Una ambulancia del Caps de Vivoratá constató el fallecimiento.

Por su lado, una ambulancia del Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) de Vivoratá arribó al lugar y la Ufi descentralizada de Mar Chiquita solicitó la presencia de peritos para descartar la participación de terceros.

Según informaron, el individuo sería un hombre en situación de calle, no llevaba documentación alguna y únicamente presentaba un leve corte de tres centímetros sobre el pómulo derecho, posiblemente provocado en la caída.